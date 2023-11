Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Musikbox geraubt

Mühlhausen (ots)

Ein 28-Jähriger ist am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, Opfer eines Raubes geworden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde er in der Pfortenstraße durch mehrere Männer umstellt und am Weitergehen gehindert. Im weiteren Verlauf soll ein 18-Jähriger eine Musikbox gewaltsam entwendet haben. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Durch die Polizisten konnten die Tatverdächtigen wenig später festgestellt werden. Sie wurden vorläufig festgenommen. Der 18-Jährige soll am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

