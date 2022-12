POL-HB: Nr.: 0779 --Geldautomat gesprengt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 15.12.2022, 02:30 Uhr

Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Donnerstag in Oslebshausen einen Geldautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:30 Uhr hörten Anwohner in der Oslebshauser Heerstraße an der Ecke zur Straße Am Fuchsberg einen lauten Knall und sahen den zerstörten Geldautomaten. Zusätzlich bemerkten sie zwei dunkel gekleidete Personen, die zunächst auf dem Boden hockten und dann wegrannten. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte begaben sich mit Unterstützung von Kräften aus Niedersachsen und mit einem Hubschrauber direkt in die Fahndung. Ein Tatverdächtiger wurde in der Nähe gestellt, der Verdacht konnte sich nicht erhärten.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die zur angegeben Zeit in der Oslebshauser Heerstraße oder der Straße Am Fuchsberg oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell