Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: SUV entwendet

Ratzeburg (ots)

22. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 20/21.02.2024 - Glinde

In der Nacht vom 20.02.24 auf den 21.02.24 wurde "Am Sportplatz" in Glinde ein silbergrauer SUV Hyundai Tucson entwendet. Das Fahrzeug ist gegen 20.00 Uhr direkt an der Straße, kurz vor dem Pendlerparkplatz der Möllner Straße, abgestellt worden. Der Diebstahl wurde erst am 21.02.24, gegen 17.15 Uhr bemerkt und kurze Zeit später angezeigt. Erste Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Hyundai bereits gegen 09.30 Uhr schon nicht mehr dort stand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer kann Angaben Tat machen? Wer hat am oder in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Tel.: 04541 / 809-0.

