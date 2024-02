POL-RZ: Nicht angezeigte Versammlung vor dem Lidl-Zentrallager in Siek

Ratzeburg (ots) - 20.02.2024 Ratzeburg Am 20.02.2024, gegen 05.25 Uhr, kam es in der Schweriner Straße in Ratzeburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 21-jähriger Ratzeburger befuhr mit einem Hyundai die Schweriner Straße in Richtung Königsdamm. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort frontal mit einem ...

