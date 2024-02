Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Ratzeburg (ots)

20.02.2024 Ratzeburg

Am 20.02.2024, gegen 05.25 Uhr, kam es in der Schweriner Straße in Ratzeburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 21-jähriger Ratzeburger befuhr mit einem Hyundai die Schweriner Straße in Richtung Königsdamm. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammen. Fahrer des Suzuki war ein 38-jähriger Mann aus Nusse.

Der 21-jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer, der 38-jährige leicht verletzt. Beide sind in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei ca. 10.000,- Euro liegen.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Aus diesem Grund wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter für die Unfallaufnahme hinzugezogen.

Ferner ergaben sich bei der Unfallaufnahme Anhaltspunkte dafür, dass der Unfallverursacher evtl. alkoholisiert gewesen sein könnte. Daher ist auch die Entnahme einer Blutprobe angeordnet worden.

Das Polizeirevier Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell