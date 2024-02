Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Nach Einbruch in den Abendstunden ermittelt die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

22. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.02.2024 - Linau

Gestern Abend sind Unbekannte in Linau in ein Haus eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.15 Uhr suchten Einbrecher das Einfamilienhaus im Wentorfer Weg auf. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Anschließend durchsuchten sie das Objekt und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell