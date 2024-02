POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach einer unerlaubten Entsorgung von Ölfässern

Ratzeburg (ots) - 22. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.02.2024 - Linau Gestern Abend sind Unbekannte in Linau in ein Haus eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.15 Uhr suchten Einbrecher das Einfamilienhaus im Wentorfer Weg ...

