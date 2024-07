Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nach Zeugenhinweis betrunkenen Fahrzeugführer aus den Verkehr gezogen

Hildesheim (ots)

Schellerten/ Wendhausen (web) - Am heutigen Tag, gegen 13:00 Uhr, meldete ein Zeuge einen möglicherweise betrunkenen Fahrzeugführer. Dieser war auf der B6 zwischen Wendhausen und Heersum unterwegs - mit ca. 40 km/ h und starken Schlangenlinien. Noch vor dem Eintreffen der Polizei stoppte der Fahrzeugführer seinen Pkw in einem Feldweg kurz vor der BAB 7 Brücke. Sofort entsandte Polizeikräfte konnten den Pkw Toyota am gen. Ort feststellen. Der 36jährige Salzgitteraner stand bei Ansprache der eingesetzten Beamten merklich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde vom Fahrzeugführer nicht durchgeführt. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung wurde der Salzgitteraner einem Krankenhaus in Hildesheim zugeführt. Bei den anschließenden Blutentnahmen zeigte der Mann starke Stimmungsschwankungen. Nach einem zunächst friedlichen Verlauf - bei der Durchsetzung der pol. Maßnahmen - wurde der 36jährige zunehmend aggressiv. Schließlich musste der Beschuldigte von den Polizeibeamten zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei leitstete der Beschuldigte Widerstand. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten laufen nun Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr.

