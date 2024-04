POL-EL: Laar - Brand in Vereinsheim

Meppen (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es in der Straße Esterfelder Stiege in Meppen zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 1 Uhr war eine Frau zu Fuß in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Dabei wurde sie von einer bislang unbekannten Person angegriffen. Als das Opfer schrie und sich wehrte, ließ die Person von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

