POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Uelsen (ots) - Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Nijenkamp in Uelsen einen dort geparkten roten VW T-Cross. Am Pkw entstand vorne rechts ein Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Schadenshöhe wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen unter der Rufnummer 05942/922150 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

