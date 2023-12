Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Betrunken aufgefahren

Am Mittwoch verursachte eine 64-Jährige an einer Ampel auf der B466 in Heidenheim a.d. Brenz einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B466/ Wilhelmstraße unterwegs. Der Mann hielt wegen an der roten Ampel an. Hinter ihm stand eine 64-Jährige. Die Frau war auch mit einem Mercedes unterwegs. Als die Ampel auf Grün umschaltetet, fuhr die 64-Jährige los. Sie stieß dem noch vor ihr stehenden Mercedes ins Heck. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 64-Jährige betrunken war. Neben einer Blutprobe musste sie auch ihren Führerschein abgeben. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden an den beiden fahrbereiten Autos auf rund 3.000 Euro.

