POL-HI: Mehrere Männer attackieren 40-Jährigen in der Hildesheimer Oststadt auf offener Straße

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bereits am vergangenen Samstagmorgen (27.07.2024), kam es gegen 05:00 Uhr in der Goslarschen Straße zu einem Raub zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes aus dem Landkreis Hildesheim. Die Polizei sucht mögliche Zeugen. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde das Opfer an einer Bushaltestelle in der Goslarschen Straße von drei jungen Männern umzingelt und nach Geld gefragt. Im ...

