POL-HI: Trio überfällt Mann in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots) - BOCKENEM/ NETTE (hau) Am Sonntagabend, den 29.07.2024, ereignete sich gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall am Weinberg bei Nette. Eine 18-jährige Motorradfahrerin aus Celle hatte die B243 vom Weinberg kommend i.R. Nette befahren. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Motorradfahrerin in einer abschüssigen Linkskurve in ...

mehr