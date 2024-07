Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrerin verunfallt alleinbeteiligt am Weinberg bei Nette

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/ NETTE (hau) Am Sonntagabend, den 29.07.2024, ereignete sich gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall am Weinberg bei Nette. Eine 18-jährige Motorradfahrerin aus Celle hatte die B243 vom Weinberg kommend i.R. Nette befahren.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Motorradfahrerin in einer abschüssigen Linkskurve in Schräglage mit der linken Fußraste den Asphalt touchierte und dadurch die Kontrolle über das Motorrad verlor und letztlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch den Sturz wurde die 18-Jährige schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Hannoveraner Krankenhaus verbracht werden.

Das Motorrad wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Es ist davon auszugehen, dass an dem Motorrad ein Totalschaden entstanden ist. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Die kurvenreiche Strecke am Weinberg ist bei Motorradfahrendenden eine beliebte Strecke und wird in den Sommermonaten entsprechend stark frequentiert. Die korrekte Einschätzung der eigenen Fahrfertigkeiten in Verbindung mit der Berücksichtigung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist essenziell. Insbesondere das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stellt eine Hauptunfallursache dar.

