Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spaziergänger geschlagen

Hildesheim (ots)

Nettlingen (web) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:45 Uhr, kam es im Bereich Marienburger Straße / Am Klaren Wasser zu einer Körperverletzung. Das 18-jährige männl. Opfer befand sich zum Vorfallzeitpunkt fußläufig und alleine auf der Marienburger Straße, als ihm zwei unbekannte Personen entgegenkamen. Ohne Vorwarnung hat einer der beiden männl. Täter im Vorbeigehen plötzlich auf das Opfer eingeschlagen. Das Opfer ging schließlich zu Boden und musste dort liegend weitere Schläge und Tritte über sich ergehen lassen. Schließlich ließen die unbekannten Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten unerkannt. Das Opfer wurde bei dem Angriff verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung verbrachte den jungen Mann in ein Krankenhaus nach Hildesheim. Bei den Tätern soll es sich um zwei männl. Person im Alter von ca. 20-25 Jahren gehandelt haben. Die Personen seien ca. 180 cm groß gewesen.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell