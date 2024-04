Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere versuchte Aufbrüche von Firmenfahrzeugen

Hildesheim (ots)

Nettlingen/ Helmersen/ Ottbergen (web) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Salzdetfurth zu mehreren versuchten Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen mit der mutmaßlichen Zielrichtung von Werkzeugdiebstählen.

Der erste Fall wurde aus der Ortschaft Nettlingen gemeldet. Dort haben unbekannte Täter in der Straße Helmersen versucht, die seitliche Schiebetür eines Mercedes Vito zu öffnen. Den unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht in das Fahrzeuginnere einzudringen. Der Schaden an der Schiebetür dürfte trotzdem nicht unerheblich sein.

Zwei weitere Fälle wurden aus der Ortschaft Ottbergen gemeldet. In der Schäferstraße haben unbekannte Täter versucht einen Kleintransporter Opel und einen Kleintransporter Peugeot zu öffnen. Hier wurde versucht über das Einwirken auf Schlösser die entsprechenden Türen bzw. Klappen zu öffnen, was jedoch in beiden Fällen ebenfalls misslang. Der Schaden liegt bei beiden Fahrzeugen im niedrigen dreistelligen Bereich.

In allen drei Fällen bittet die Polizei in Bad Salzdetfurth mögliche Zeugen, sich bei der Polizei unter Tel.: 05063-9010 zu melden.

