POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Hattert

Hachenburg (ots) - Am heutigen Donnerstag, 04.04.24, gegen 18:40 Uhr, wurde die Feuerwehr zum Brand in einem Wohnhaus in der Nisterstraße Hachenburg alarmiert. In dem Anwesen war es zum Brandausbruch in einer Küche im 3.OG gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge, war es bei der Zubereitung von Speisen zum unkontrollierten Fettausbruch gekommen, wodurch die Küche nachfolgend in Brand geriet. Die Küche mitsamt Inventar ...

mehr