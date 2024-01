Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich in der Karlsruher Oststadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Gegen 18:40 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Haid-und-Neu-Straße in östlicher Richtung stadtauswärts. An der Straßenkreuzung zur Tullastraße versuchte der 24-Jährige zu wenden und überfuhr das Gleisbett. Offenbar übersah der Autofahrer hierbei eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß stürzte wohl ein Fahrgast der S-Bahn zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Der Schienenverkehr war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Derzeit wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Steffen Schulte, Pressestelle

