Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 26.07.2024 bis zum 28.07.2024

Hildesheim (ots)

(hem) Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in Elze - Zeugenaufruf

Am 26.07.2024 kam es zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einem Diebstahl von einem Portemonnaie und Bargeld aus einem Einfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße in 31008 Elze. Ein bislang unbekannter Täter gelangt im zuvor genannten Tatzeitraum durch eine geöffnete Terrassentür in das Tatobjekt. Anschließend entwendet er aus dem Schlafzimmer ein Portemonnaie sowie 1500 Euro Bargeld. Der Täter kann nach Vollendung der Tat unerkannt flüchten. Die Hauseigentümerin befand sich zum Tatzeitpunkt im Garten des Einfamilienhauses. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle in 31028 Gronau (Leine) endet in einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In der Nacht vom 26.07.2024 auf den 27.07.2024 führten zwei Polizeibeamte des Polizeikommissariats Elze eine Verkehrskontrolle im Bereich Gronau (Leine) durch. Der 22-jährige Fahrzeugführer versuchte sich während der Kontrolle fußläufig zu entfernen. Durch die eingesetzten Beamten konnte dieser jedoch im Nahbereich gestellt und festgehalten werden. Dabei widersetzte sich der Fahrzeugführer vehement der polizeilichen Maßnahme und beleidigt die eingesetzten Beamten. Der Fahrzeugführer konnte erst durch die Hinzuziehung zwei weiterer Kräfte des Polizeikommissariats Elze unter Kontrolle gebracht werden. Darüber hinaus ergeben sich während der weiteren Sachverhaltsaufnahme deutliche Hinweise, die auf eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit beim Fahrzeugführers schließen lassen. Zur Sicherung des Strafverfahrens wird daher eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Fahrzeugführer wird eine Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Durch die Widerstandshandlungen des Fahrzeugführers werden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Diese sind aber weiterhin dienstfähig.

Verkehrsüberwachung an der Bundesstraße 3

Die Beamten des Polizeikommissariats Elze führten am vergangenen Wochenende Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 3 auf Höhe des Sorsumer Kreuzes durch. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug, nach Abzug der Toleranz, 101 km/h bei erlaubten 70 km/h. Im Anschluss sorgte ein liegengebliebener Pkw auf der B3, Höhe Elze Nord, für eine kurzzeitige Störung des Verkehrs. Mit der Hilfe eines vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmers gelang es den eingesetzten Beamten, den Pkw in einen nahegelegenen Feldweg zu schieben. Die Polizei Elze bedankt sich für das Engagement und für die Unterstützung bei dem Verkehrsteilnehmer.

