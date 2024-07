Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Im Zeitraum der letzten Woche, 20.07.-27.07.2024, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In dieser Zeit gelang es bislang unbekannten Tätern in der Straße "Obere Steinkuhle", Ortsteil Röllinghausen, auf unbekannte Art und Weise in das Objekt zu gelangen. Sie durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten.

Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, welche möglicherweise sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder verdächtige Personen, bzw. Fahrzeuge wahrgenommen haben, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der 05181/8073-0 in Verbindung.

