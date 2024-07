Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall auf der A7 - Missglückte Abfahrt eines alkoholisierten Autofahrers an der Anschlussstelle Rhüden

Hildesheim (ots)

LANDKREIS GOSLAR - BAB7 - (jpm) Ein 36-jähriger Autofahrer kam gestern Abend (25.07.2024), gegen 21:50 Uhr, an der Anschlussstelle (AS) Rhüden von der Fahrbahn ab und landete mit seinem VW Passat in einer Böschung. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 36-Jährige die A7 in Richtung Kassel. Beim Abfahren an der AS Rhüden verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr einen Verkehrsleitpfosten und überquerte eine Grünfläche sowie die Auffahrspur, bevor seine Fahrt in einer Böschung endete. Hierbei wurde er leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Der Rettungsdienst brachte ihn später zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille, weswegen dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Deshalb wird ferner wegen des Anfangsverdachts auf ein Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die AS Rhüden musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell