Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heisede - Einbruch in Vereinsheim

Hildesheim (ots)

Heisede, Fasanengarten (Sti). Am 25.07.2024, ist es gegen 20.20 Uhr zu einem Einbruch in eine Umkleidekabine des TSV Heisede gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat die verschlossene Tür einer Umkleidekabine, während eines Fußballspieles, gewaltsam geöffnet. Anschließend hat der Täter die Taschen durchsucht und das dort befindliche Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell