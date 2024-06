POL-HAM: Abgelenkt: 20-Jähriger kollidiert mit Baum

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr am Freitag, 7. Juni, einen schwarzen BMW in der Sedanstraße beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz südlich der Feidikstraße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

