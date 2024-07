POL-HI: Polizei stellt flüchtigen Rollerdieb

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Gestern (23.07.2024) waren Feuerwehr und Polizei ab ca. 16:30 Uhr in der Nordstadt im Einsatz. Grund war ausströmendes Gas im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Posthofstraße. Das betroffene Wohnhaus wurde geräumt. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Posthofstraße und die Martin-Luther-Straße gesperrt werden. Gegen 18:30 Uhr waren alle Maßnahmen beendet. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

