Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht im Klausener Weg, Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am 28.06.2024 gegen 18:25 Uhr kam es im Klausener Weg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Demnach befuhren zwei Fahrzeuge den Klausener Weg in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 5 geriet der später flüchtige PKW auf die Fahrspur des entgegenkommenden PKW. Dieser musste zur Verhinderung eines Zusammenstoßes nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten weiteren PKW. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen, welche Angaben zum flüchtigen PKW machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06571-9260 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell