POL-PPRP: Ludwigshafen (Mitte) - Verkehrsunfall zwischen LKW und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Am späten Samstagabend, 09.09.2023, gegen 22:10 Uhr geriet ein 28-jähriger Mann am Berliner Platz in Ludwigshafen mit zwei anderen Männern in Streit. Aus diesem Streit resultierte eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Geschädigte auch mit Pfefferspray besprüht wurde. Hierdurch wurden auch unbeteiligte Passanten verletzt. Die beiden ...

