POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsgefährdung zwischen Freden und Alfeld

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/ WENDHAUSEN (hau) Am Dienstagnachmittag, den 23.07.2024 zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein angeschlossenes Mountainbike an der B6 entwendet. Nach aktuellen Ermittlungsstand hat der Eigentümer sein Fahrrad für kurze Zeit an einem Straßenschild zwischen Uppen und Wendhausen, kurz vor Ortseingang Wendhausen (rechtsseitig) an einem Straßenschild mittels ...

mehr