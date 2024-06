Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

19.06.2024 - Geesthacht

Mittwochnachmittag kam es in der Rathausstraße in Geesthacht zu einer Körperverletzung.

Am 19.06.2024, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 9- jähriges Mädchen aus Geesthacht den linksseitigen Radweg der Straße Buntenskamp, von der Norderstraße kommend, in Richtung Rathausstraße. In Höhe der Einmündung Buntenskamp/ Rathausstraße kam dem Mädchen ein älteres Paar entgegen. Das Mädchen wollte an den beiden vorbeifahren. Da das Paar jedoch keinen Platz machte, bremste das Mädchen ab, stieß dabei aber leicht gegen einen Fuß der Frau. Daraufhin schlug der ältere Mann dem Kind mit der flachen Hand in den Nacken. Ein Passant sprach den Mann kurz auf dessen Verhalten an, ging danach aber weiter. Das Mädchen wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Mann ist ungefähr 70 Jahre alt, circa 1,75m bis 1,80m groß, kräftig und hatte weiße nach hinten gekämmte Haare. Er trug eine weiße Jeans, ein dunkelblaues T-Shirt mit grünen und roten Streifen sowie eine Sonnenbrille.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat dem Mädchen geholfen? Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder dem älteren Pärchen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell