POL-OE: Fußgängerinnen angefahren

Am Montagmorgen (27. Mai) hat sich gegen 11 Uhr auf der Bahnhofsstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin mit ihrem Kind ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 67-jähriger Autofahrer zunächst in den Kreisverkehr an der Bahnhofsstraße / Franziskanerstraße ein. Er wollte dann diesen in Richtung Stadtmitte verlassen. Zeitgleich querte jedoch eine 33-jährige Fußgängerin mit ihrer 3-jährigen Tochter den dort befindlichen Fußgängerüberweg. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kollidierte der Pkw des 67-Jährigen mit den Fußgängerinnen. Diese wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die 33-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das Kleinkind wurde in eine Kinderklinik gefahren. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

