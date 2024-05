Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 54-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Montag (27. Mai) hat sich gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Kölner Straße ereignet. Eine 20-jährige Autofahrerin beabsichtigte, von einer Grundstückseinfahrt auf die Kölner Straße einzufahren. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin die Straße von Elspe aus in Richtung Olpe. Beim Einfahren auf die Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde die 54-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell