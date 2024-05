Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen E-Bike-Fahrer und Pkw

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw hat sich am Montag (27. Mai) gegen 18:30 Uhr im Einmündungsbereich Brucherstraße / Gustav-Hensel-Straße ereignet. Dabei befuhr eine 45-jährige Autofahrerin die Gustav-Hensel-Straße in Richtung Hagener Straße. Ein 24-jährige Radfahrer befand sich auf der Brucherstraße und beabsichtigte, weiter in Richtung Sportplatz zu fahren. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Pkw. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

