POL-RZ: Verkehrsunfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 20. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 19.06.2024 - Trittau Gestern (19. Juni 2024) kam es in der Lessingstraße in Trittau zu einem Zigarettenautomatenaufbruch. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen der oder die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten alle Zigaretten. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht ...

