Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

Harsum, B494 (Sti). Am 23.07.2024, ist es gegen 16:15 Uhr auf der Bundesstraße 494 in Harsum zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gekommen. Der 19jährige Motorradfahrer aus Harsum hat die B 494 in Richtung Hildesheim befahren und wollte nach rechts in die Peiner Landstraße abbiegen. Aufgrund einer Ölspur ist der Motorradfahrer ins Rutschen gekommen und anschließend gestürzt. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht werden. Der Verursacher zu der Ölspur ist bislang nicht bekannt. Zeugen die Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0

