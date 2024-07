Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raub

Diebe am Danziger Weg

Lüdenscheid (ots)

Raub und Zeugensuche

Am Montagabend wurde gegen 22 Uhr ein 45 Jahre alter Lüdenscheider ausgeraubt. Er gab an, sich an der Knapper Straße nahe der Friedrichstraße befunden zu haben, dort saß er auf einer Bank. Ein etwa 20 Jahre alter Mann, 180m groß und schlank mit kurzen Haaren und Jogginganzug, habe ihn plötzlich geschlagen. Weitere Personen seien dann dazu gekommen, sie gehörten anscheinend zu dem Täter. Der Lüdenscheider ging schnell weg in Richtung Wilhelmstraße, da traf er erneut auf die Personen. Ein weiterer etwa 20 Jahre alter schlanker Mann mit kurzen dunklen Haaren und hellblauem Oberteil bedrohte ihn dann verbal und schlug ihm ins Gesicht. Dabei zerbrach die Brille des Lüdenscheiders, im Anschluss haben die beiden genannten Täter und weitere Leute aus der Gruppe ihn geschlagen und getreten, dabei wurde ihm sein Handy abgenommen und entwendet. Es handle sich um eine Gruppe mit mutmaßlich südländischer Herkunft in farbigen Shirts. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Diebe am Danziger Weg

Unbekannte sind in eine Baustelle (Rohbau) am Danziger Weg eingedrungen. Zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen verschafften sie sich Zutritt ins Bauobjekt und entwendeten Werkzeuge, die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell