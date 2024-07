Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit endet im Wasser

Menden (ots)

Ein 24-Jähriger aus Menden geriet am Dienstag gegen 16 Uhr mit drei unbekannten Männern an der Bodelschwinghstraße in einen Streit, der körperlich wurde. Er wollte eigentlich einen Streit zwischen den Unbekannten schlichten, diese wollten dies jedoch nicht und richteten ihre Emotionen gegen den einschreitenden Mendener. Die Männer schlugen ihn und er landete in einem Teich des angrenzenden Parks, medizinische Versorgung brauchte er vor Ort nicht. Eine Person soll "Alex" genannt worden sein und komme wahrscheinlich aus Menden, er ist etwa 50-60 Jahre alt, dick und glatzköpfig. Er ist etwa 170cm groß und trug ein weißes T-Shirt. Die anderen beiden Männer seien mit einem Fahrrad unterwegs gewesen und Anfang 30 / 17 Jahre alt gewesen. Der etwa 30 Jahre alte Täter soll "Nuri" genannt werden und sei 180cm groß, dünn und trage schwarze Haare. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall. (lubo)

