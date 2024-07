Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer auf der Straße

Halver (ots)

Am Montagabend begab sich ein 47 Jahre alter Halveraner auf die Bahnhofstraße und versuchte dort, Autos anzuhalten. Die Polizei kam dazu und wollte den alkoholisierten Mann von der Straße leiten, dieser zeigte sich wenig begeistert. Er ging die Beamten körperlich an und wurde zur Ausnüchterung ins Gewahrsam in Lüdenscheid verbracht. Es folgt ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizisten. (lubo)

