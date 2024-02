Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Aufzug in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Für Samstag (24.02.) wurde bei der Polizei Gütersloh eine Versammlung in Form eines Aufzugs in Gütersloh angezeigt. Die Versammlungsteilnehmer gehen ab 16.00 Uhr von der Siedlung Auf dem Knüll über die Fußgängerbrücke über der B61 an der Dalke entlang in Richtung Innenstadt. Sie passieren die Barkeystraße, den Theatervorplatz und den Dreiecksplatz. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Berliner Platz statt. Planmäßiges Ende soll gegen 18.30 Uhr sein. Im Verlauf der Strecke kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ebenfalls am Samstag sind für den Bereich der Gütersloher Innenstadt, insbesondere der Berliner Straße, drei weitere, kleinere Versammlungen angezeigt worden in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Eine weitere Versammlung findet zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr am Isselhorster Kirchplatz statt.

