Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuerwehr- und Polizeieinsatz an der Stadthalle Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (19.09., 09.00 Uhr) wurde die Kreisleitstelle der Feuerwehr Gütersloh über mehrere Personen informiert, die über leichte Atemreizungen klagten. Insgesamt waren es knapp unter 50 Personen. Derzeitigem Ermittlungsstand nach befanden sie sich die Personen zu dem Zeitpunkt in einem abgegrenzten Bereich der Stadthalle Gütersloh an der Barkeystraße, in welcher derzeit eine Berufsmesse stattfindet.

Letztendlich wurden sieben Personen aufgrund leichter Atemreizungen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Aufgrund der ersten Angaben löste die Feuerwehr vorsorglich MANV50 (Massenanfall von Verletzten) aus.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu der Ursache sind direkt mit dem Einsatzbeginn eingeleitet worden. Angaben dazu können derzeit noch nicht gemacht werden. Möglicherweise ist Pfefferspray ursächlich für die Verletzungen.

Der Einsatzort wurde gegen 10.30 Uhr freigegeben. Die Messe findet weiter statt. Zeitgleich wurden auch die Verkehrsmaßnahmen aufgehoben. Die Polizei hat vor Ort eine Anlaufstelle für besorgte Betroffene eingerichtet. Diese wird auch über das Einsatzende hinaus betrieben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu der Ursache machen? Wer hat während oder nach der Veranstaltungen verdächtige Beobachtungen gemacht? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell