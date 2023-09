POL-GT: Verkehrssperrungen rund um die Stadthalle in Gütersloh

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Spexard kollidierte am späten Sonntagabend (17.09., 23.10 Uhr) eine 63-jährige Radfahrerin auf der Verler Straße mit einem geparkten Anhänger und verletzte sich dabei schwer. Zuvor befuhr die Gütersloherin ohne entsprechende Beleuchtung am Fahrrad die Verler Straße stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung Am Coesfeld kollidierte die Radfahrerin mit einem auf dem ...

