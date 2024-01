Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Einbrüche in Verkehrsbetriebe - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (11.09.2022, 02.03 Uhr) und am Sonntag (23.04.2023, zwischen 01.11 Uhr und 03.30 Uhr) ist es zu zwei Einbruchstaten zum Nachteil der VHH-Verkehrsbetriebe in der Ellerauer Straße gekommen.

In beiden Fällen haben zwei männliche Täter Münzeinzahlgeräte und Geldwechselautomaten aufgebrochen und einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Weder ein Zeugenaufruf vom 12.09.2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5319124 noch die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg haben bisher zur Identifizierung der Täter geführt.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Im ersten Fall (11.09.2022) können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Schwarze Sturmhaube, grüne Daunenkapuzenjacke mit abgesetzten Ärmeln, blaue Jeanshose mit Musterung an den Gesäßtaschen, rote Schuhe, Arbeitshandschuhe in schwarzgrau, sowie eine silberfarbene Armbanduhr am linken Handgelenk. Täter 2: Schwarze Sturmhaube, grüne Steppjacke mit abgesetzten Hals- und Saumenbereich in ähnlicher Farbe, dunkler Pullover, blaue Jeanshose, schwarze Schuhe mit grünem Nike-Abzeichen, Arbeitshandschuhe in schwarzgrau.

Im zweiten Fall (23.04.2023) können die beiden Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Schwarze Sturmhaube, schwarze Bomberjacke mit silbernen Reißverschluss, graues T-Shirt, augenscheinlich unter der Jacke ein schwarzer Kapuzenpullover, graue Sneaker mit Schnürung, grauschwarze Handschuhe.

Täter 2:

Schwarze Sturmhaube, schwarze Kapuzenjacke auf beiden Armen mit Aufschrift und/oder Muster, blaue Jeanshose, Arbeitshandschuhe in gelbgrau.

Lichtbilder der Tatverdächtigen sind über newsaktuell abrufbar.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Personen unter der Rufnummer 04101-202-0.

