Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfall und Eigentumsdelikte

Iserlohn / Letmathe (ots)

Zeugensuche nach tödlichem Unfall

Nachdem bereits über den Unfall am Grüner Weg berichtet wurde, wird hier um Hinweise von Zeugen gebeten, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Am frühen Morgen des 20.07. wurde ein 32 Jahre alter Kradfahrer schwer verletzt, der 33 Jahre alte Sozius verstarb. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Iserlohn unter der Rufnummer 02371 9199 7107 entgegen.

Automat geöffnet

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten an der Leckingser Straße gewaltsam aufgebrochen. Sie entwendeten die Ware, sowie Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einbruch bei der Feuerwehr

Unbekannte sind in ein Gerätehaus der Feuerwehr in Kalthof eingedrungen. Sie haben die Scheiben an einem Einfahrtstor beschädigt und vermutlich den Innenraum durchsucht, zum möglichen Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Polizei sucht aufmerksame Zeugen, die etwas beobachtet haben und nimmt Hinweise unter 02371 91990 entgegen.

Diebstahl aus dem Auto

An der Straße Zum Engelsknapp in Letmathe wurde über das Wochenende das Stoffverdeck eines Pkw zerschnitten, ein Navigationssystem wurde aus dem Fahrzeug gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Vorfall.

Wohnwagen durchsucht

Am Montagabend, etwa um 18 Uhr, haben Unbekannte den Wohnwagen eines Schaustellers an der Reinickendorfer Straße aufgebrochen. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Inneren und flüchteten. Die Besitzerin kam den beiden Männern entgegen, welche sie Beiseite stießen und in Richtung Berliner Allee wegliefen. Sie werden als männlich und schlank beschrieben, beide trugen schwarze Handschuhe und Hose, sowie blaue Fleecejacken und Kappen. Die Polizei sucht nach Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell