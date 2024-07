Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallverursacher flüchtig

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Donnerstag, den 04.07.2024 kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schönenberg-Kübelberg. Der flüchtige Unfallverursacher befuhr mit einem schwarzen PKW der Marke Mercedes-Benz die Sander Straße in Schönenberg-Kübelberg, als er im Bereich der Glanstraße aufgrund eines abbiegenden Omnibusses zurücksetzen musste. In diesem Zusammenhang kollidierte er mit dem Heck des hinter ihm stehenden PKW und fuhr anschließend in Fahrtrichtung Brücken davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06373/8220 und der Email-Adresse pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegengenommen. |pikus

