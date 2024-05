LPI-J: E-Scooter und Alkohol passen nicht zusammen

Jena (ots) - Zwischen Heimkehr und Feststellung lagen gerade einmal 15 Minuten. In dieser Zeit wollten sich augenscheinlich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Hainstraße verschaffen. Das Öffnen der Tür mittels einem unbekannten Hebelwerkzeug misslang, sodass an der Eingangstür lediglich ein Sachschaden entstand. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

