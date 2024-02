Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Let's talk about Porno" - Am 6. Februar ist "Safer Internet Day"

Märkischer Kreis (ots)

Am morgigen Dienstag, 6. Februar, ist "Safer Internet Day". Der Themenschwerpunkt lautet in diesem Jahr: "Let's talk about Porno". Auch die Kriminalprävention der Polizei unterstützt die Kampagne.

Das Internet eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, birgt aber auch Gefahren und fordert neue Kompetenzen. Die Europäische Kommission hat 1999 ein Programm gestartet und macht seitdem immer am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats im Jahr auf Probleme und Gefahren aufmerksam. Die Internet-Seite klicksafe.de bietet umfangreiches Material. Bei früheren Aktionen ging es zum Beispiel um Meinungsmacht, Fake-News oder das "Always on" sein.

In diesem Jahr nun greift die Initiative das Thema Pornografie auf. Viele der frei verfügbaren Inhalte können selbst Heranwachsende verunsichern und überfordern. Kinder teilen selbst auf dem Schulhof strafbare Darstellungen von Kinder-Pornografie oder Missbrauch. Der psychische Druck unter Gleichaltrigen steigt, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun möchte. Straftäter suchen und finden Kontakt zu Minderjährigen. Eltern sind oft ratlos, wie sie ihre Kinder vor negativen Einflüssen schützen können.

Die Kreispolizeibehörde hat in den vergangenen Wochen bereits bei anderen Eltern-Veranstaltungen Info-Material verteilt und auf den Aktionstag aufmerksam gemacht. Das Material kann auch in den Polizei-Dienststellen im Kreis abgeholt werden.

Im Rahmen des SID24 organisiert klicksafe am 6. Februar gemeinsam mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz eine Fach- und Presseveranstaltung zum Thema "Let's talk about Porno!" im ZDF-Kongresszentrum in Mainz. Dort diskutieren Expert*innen der Sexual- und Medienpädagogik, dem Jugendmedienschutz sowie aus Politik und Wissenschaft darüber, wo Kinderschutz gelten muss und ab wann Aufklärung notwendig ist. Für Jugendliche bietet klicksafe gemeinsam mit pro familia München Workshops an. In einem geschützten Raum werden Themen wie Körperwahrnehmung, Sexualität, Einstellungen zum Thema Pornografie sowie Rechtslage behandelt. Am Safer Internet Day geben die Mitglieder des deutschen Safer Internet Centre - klicksafe, Nummer gegen Kummer e.V., jugendschutz.net und internet-beschwerdestelle.de - kompetente Antworten. Egal ob Schüler/-in, Lehrer/-in, pädagogische Fachkraft oder Erziehungsberechtigte - alle können ihre Fragen stellen. Die Experten des deutschen Safer Internet Centre geben Einschätzungen zu rechtlichen Fragen, unterstützen bei Unsicherheiten und Problemen und bieten medienpädagogische Hilfestellung. Außerdem geben Sexualpädagog*innen von pro familia München und Sexologin Magdalena Heinzl Auskunft zu sexuellen Aufklärungsangeboten. Der Q&A-Chat ist am Safer Internet Day kostenlos von 8 bis 18 Uhr erreichbar: https://www.klicksafe.de/sid24/q-a-chat

Weitere Infos unter https://www.klicksafe.de/pressemitteilungen/safer-internet-day-2024-klicksafe-klaert-ueber-pornografie-im-netz-auf

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell