Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden durch Einbruch in Friedhofskapelle in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Wochenende durch einen Einbruch und anschließenden Vandalismus in der Friedhofskapelle in der Urneburger Straße in Ganderkesee entstanden.

In der Zeit von Freitag, 22. März 2024, 14:30 Uhr, bis Montag, 25. März 2024, 06:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen zunächst gewaltsam Zugang zur Kapelle, indem sie eine Tür aufbrachen. Hier nahmen sie geringe Mengen Bargeld aus dem Opferstock an sich. Der hohe Schaden, es wird von mindestens 2.500 Euro ausgegangen, entstand insbesondere durch den zerstörerischen Vandalismus, den die Unbekannten sowohl in der Kapelle als auch in den angrenzenden Toilettenräumen an den Tag legten.

Wer Hinweise auf tatverdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell