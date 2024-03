Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Kindergarten in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten in Ahlhorn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 22. März 2024, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 24. März 2024, 15:30 Uhr, hebelten sie eine Tür der Kindertagesstätte in der Schubertstraße in Ahlhorn auf und suchten im Verwaltungsbereich nach Wertgegenständen. In einem Büro nahmen sie geringe Mengen Bargeld an sich.

Wer am Wochenende verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter 044431/941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell