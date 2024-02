Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach Schlägerei im Zug: Zeugen gesucht!

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, HB-Sebaldsbrück / 24.02.2024 - 21:10 Uhr

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Samstagabend in einem Regionalexpress auf der Fahrt vom Bremer Hauptbahnhof in Richtung Verden sucht die Bundespolizei Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren am Abend des 24.02.2024 zwei Gruppen mit insgesamt zehn Beteiligten am Hbf. in Streit geraten. Beide Streitparteien nutzten um 21:17 Uhr den vom Bahnsteig zu den Gleisen 2/3 in Richtung Verden abfahrenden RE1 (RE4435). Im Zug sei es zu Gewalttätigkeiten durch Schlagen, Treten und den Einsatz von Reizstoff (vermutlich Pfefferspray) gekommen. Durch das Reizstoffspray seien auch Unbeteiligte verletzt worden.

Schaffner verständigten Polizei und Rettungskräfte, die bei einem außerplanmäßigen Halt des Zuges am Bahnhof Bremen-Sebaldsbrück zum Einsatz kamen. Verletzte wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und einige zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Beamte der Polizei Bremen und der Bundespolizei nahmen am Einsatzort die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Die für die Ermittlungen zuständige Bundespolizeiinspektion Bremen bittet darum, dass sich Zeugen melden, die am Hbf. Bremen oder im Regionalexpress etwas beobachtet haben. Auch möglicherweise weitere durch das Reizstoffspray in Mitleidenschaft gezogene Personen, deren Erreichbarkeit vor Ort nicht von der Polizei aufgenommen werden konnte, mögen sich unter Tel.: 0421/16299-7777 oder bpoli.bremen@polizei.bund.de melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell