Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei verhaften gesuchten Dieb

Bremen (ots)

Lüneburg, Bahnhof - 16.02.2024 / 02:50 Uhr

Am Freitag in den frühen Morgenstunden nahm die Bundespolizei am Lüneburger Bahnhof einen per Haftbefehl gesuchten Dieb fest.

Der junge Mann war den aufmerksamen Beamten aus Lüneburg am Bahnhof aufgefallen und kurz darauf klickten auch schon die Handschellen. Der 20-jährige aus Rumänien war wegen mehrfachen Diebstahls verurteilt worden, hatte seine Strafe jedoch nicht angetreten und war zeitweise unauffindbar. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin den Haftbefehl.

Da er die verhängte Strafe nicht zahlen konnte, ging er nun nach seinem Aufenthalt am Bahnhof nicht über "Los", sondern direkt für 150 Tage ins Gefängnis.

