BPOL-HB: Züge mit Steinen in Unterlüß beworfen: Bundespolizei ermittelt vier Verdächtige

Bremen (ots)

Bahnhof Unterlüß - 24.01.2024 / 17:45 Uhr

Drei Jugendliche und ein Kind sollen am 23.01.2024 gegen 18:57 Uhr einen ICE sowie einen Güterzug am Bahnhof Unterlüß mit Steinen beworfen haben (wir berichteten - siehe unsere Pressemitteilung vom 24.01.2024). Während der Schnellzug ohne Beschädigung davonkam, splitterte die Frontscheibe des Güterzugs. Nur einen Tag nach der Tat konnten vier Verdächtige ermittelt werden.

Am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass am Bahnhof Unterlüß mehrere Jugendliche auf einen abgestellten Güterzug klettern würden. Sofort fuhren eine Streife der Uelzener Bundespolizei sowie der Polizei Celle zum Bahnhof. Vor Ort konnten drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren festgestellt werden. Die drei Jungen gaben zu, sich bereits am Vortag am Bahnhof in Unterlüß aufgehalten zu haben. Mit einer Saftflasche und Steinen haben sie zunächst einen durchfahrenden ICE und anschließend einen Güterzug beworfen. Ein 11-jähriger Freund habe das Trio dabei begleitet.

Die Jugendlichen wurden im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten über die Risiken ihres Verhaltens und die damit einhergehende Lebensgefahr hingewiesen. Auch der 11-Jährige konnte noch am selben Abend von den Bundespolizisten zuhause aufgesucht und belehrt werden. Neben Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung müssen die Jungen mit Regressforderungen der Deutschen Bahn AG von mehreren tausend Euro rechnen.

