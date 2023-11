LPI-NDH: Feueralarm ausgelöst

Bad Frankenhausen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte in die Geschäftsräume einer Bäckerei in der Klosterstraße ein. Hierbei durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Aus einem Büroraum entwendeten sie einen Geldschrank samt Inhalt mit den Tageseinnahmen. Der genaue Wert des Inhalts ist nicht bekannt. Durch das Vorgehen der Täter entstand Sachschaden in Höhe von ...

mehr